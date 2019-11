Citycar elettriche / La ricarica a corrente continua da 40 kW è di serie

La novità tecnica più significativo dell'aggiornamento della e-up! è la batteria che limita l'aumento di peso in soli 15 kg, per un totale di 242, mentre il volume complessivo della batteria è calato di 20 litri. L'altra novità della e-up! è la disponibilità della ricarica a corrente continua da 40 kW che consente di ripristinare lo stato di carica da zero all'80% in circa un'ora: una possibilità interessante per chi deve affrontare dei lunghi viaggi. Il caricatore di bordo da 7,2 kW, invece, consente di chiudere la stessa operazione in meno di quattro ore, o di effettuare una ricarica completa in cinque ore e mezza.