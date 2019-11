Citycar elettriche / Seat Mii EV, la capacità di carico è da record

La piccola Mii è la prima vettura elettrica di Seat. Sinteticamente i dati tecnici dell'auto si riassumono così: il motore ha 83 cv di potenza e un pacco-batterie agli ioni di litio da 32.3 kWh, l'autonomia dichiarata dalla Casa spagnola è di 260 km, ma in città la Mii potrebbe riuscire a viaggiare anche per 350 km con una sola ricarica. Notevole, in particolare la capacità di carico, da record per la categoria con 251 litri disponibile e con il piano che può essere regolato anche su due livelli. La Seat Mii electric è già ordinabile in tutte le concessionarie ad un prezzo di 23.250 euro, incentivi esclusi.