Citycar elettriche / Si controllano da remoto ricarica e climatizzazione

Come sulle gemelle a marchio Seat e Volkswagen, sulla Citigo iV non è presente un infotainment vero e proprio. Al suo posto, sulla plancia è integrato un supporto che consente di fissare uno smartphone e di farlo dialogare con la vettura attraverso l'app Move&Fun. Non mancano la radio digitale e gli ingressi Aux, Usb e Sd. La dotazione di serie include il climatizzatore automatico, i cerchi da 16” e il lane assist. Per avere anche sensori di parcheggio posteriori, cruise control e volante multifunzione rivestito di pelle passando all'allestimento Style.