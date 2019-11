Citycar elettriche / Solo in 4 ore e 15 minuti con la wallbox da 7,2 kW

Per fornire energia al motore elettrico per la Citigo è disponibile una batteria agli ioni di litio da 36,8 kWh, ma effettivi 32,3 kWh, la cui resa è garantita al 70% della capacità per otto anni o 160.000 km: l'autonomia complessiva è compresa fra 225 e 274 km. Più che sufficienti per un utilizzo anche fuori porta. Tramite colonnine da 40 kW a corrente continua, l'accumulatore può essere ricaricato all'80% in un'ora. Con una presa domestica, invece, servono 12 ore e 43 minuti, ma si può scendere a quattro ore e 15 minuti con la wallbox da 7,2 kW sistemate nell'ambito della struttura domestica.