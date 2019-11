Auto elettriche, quello che c’è da sapere sulle nuove Seat Mii, Skoda Citygo e Vw e-Up di Corrado Canali

Sono le citycar del Gruppo Volkswagen, la Seat Mii, la Skoda Citygo e la Vw e-Up! con molto in comune a cominciare da un’autonomia di 260 km ideale per l’uso in città. Ecco come sono e quanto costano le 3 cittadine a zero emissioni