Citycar, Gpl e metano le scelte razionali dell’era post Covid-19 La necessità di muoversi in città spinge i modelli bifuel di Massimo Mambretti

3' di lettura

La ripartenza della mobilità dell’era Covid-19 ha messo sotto i riflettori quanto sia sentita l’esigenza di muoversi in città in maniera sicura. Quindi, l’interesse di molti automobilisti si orienta verso il rassicurante bozzolo delle citycar, fra le quali c’è un denso schieramento di proposte gasate, ultimamente messe un po’ in secondo piano dall’avanzata dell’elettrificazione.

Tuttavia, oggi i modelli bifuel Gpl e a metano restano quelli dall’indole green più convenienti, tanto per il costo anche al netto di eventuali incentivi e la riduzione della tassa di proprietà del 75% che in alcuni Regioni arriva a essere totale, quanto per il prezzo di questi “carburanti” alternativi. Infatti, un litro di Gpl attualmente costa mediamente 0,60 euro, mentre il metano è venduto a 0,98 euro al kg, quantitativo che mediamente rende ben più di 2 euro di benzina. La scelta, però, impone alcune riflessioni specie pensando al fatto che tutti le cittadine, ormai, sono sempre più adatte anche ai viaggi. Quindi, quando si valuta l’acquisto occorre considerare dove ci si muove più frequentemente.

Infatti, la densità dei punti di rifornimento del Gpl non è ancora omogenea sebbene dagli ultimi censimenti risultino 4.000 distributori, mentre quella del metano non arriva a 1.600 punti (fonte metanoauto.com) ed è a macchia di leopardo, in quanto più estesa nelle Regioni settentrionali e poco diffusa sulle autostrade. Inoltre, bisogna anche tenere conto che le auto Gpl mantengono anche il serbatoio di benzina del modello da cui derivano che aumenta l’autonomia generale, mentre non sempre quelle a metano offrono questa opportunità.

Ma vediamo il panorama di citycar “gasate” presenti nei listini delle case, che godono sia della garanzia contrattuale sia dei programmi di assistenza del brand.

Partiamo dai modelli che offrono la possibilità si scegliere fra versioni a Gpl e a Metano, tutti della galassia Fca. Ovvero, la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon. Nella famiglia della prima sono presenti le versioni EasyPower a Gpl e NaturalPower a “gas” in vendita a prezzi che partono, rispettivamente, da circa 15.000 e da 16.000 euro; mentre in quella della seconda i listini della EcoChic Gpl e TwinAir metano partono da 16.000 e da quasi 18.000 euro.