Citylife, arriva il quarto edificio che affiancherà le torri La scelta è ricaduta sullo studio Big che ha disegnato due volumi iconici con portico e colonnato di Paola Dezza

1' di lettura

È lo studio Big che ha vinto la competizione per disegnare il quarto edificio che completerà lo sviluppo di Citylife a Milano. Sbaragliando la concorrenza di altri cinque candidati.

«Abbiamo scelto questo progetto perché incarna il futuro – ha detto Aldo Mazzocco, ad di Generali real estate –. Vogliamo che sia un edificio iconico, che rappresenti il momento che viviamo e possa restare nel tempo come valido esempio di architettura e di arte». Parte dunque la fase di completamento del quartiere: l’edificio sarà un grande portale di accesso a CityLife lungo l’asse di via Domodossola.

A Citylife arriva un quarto edificio iconico Photogallery16 foto Visualizza

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici, uniti da una copertura a portico con tanto di sottile colonnato.

Quasi una sorta di portone d’ingresso per accedere poi alle tre torri. «Fare una quarta torre non aveva senso visto che la piazza si chiama Tre torri», scherza l’architetto Bjarke Ingels.

Il nuovo building si svilupperà su una superficie di 53.500metri quadri, per una lunghezza di oltre 200 metri, Ospiterà uffici. Non sono previste superfici commerciali di rilievo, mentre non è stata accantonata l’ipotesi che il più piccolo dei due edifici possa essere un hotel. I lavori partiranno a fine 2020 per essere completati entro giugno del 2023.

Altri articoli

● CityLife, base d'asta di 14,2 milioni per l'ex Padiglione 3 di Fiera Milano

● Generali compra la torre e Citylife chiude in utile