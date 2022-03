Civibank dice no all’Opa di Sparkasse: «È ostile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’Opa di Sparkasse è da ritenersi ostile». Firmato Civibank. L’operazione con cui Cassa di Risparmio di Bolzano mira ad acquisire almeno il 45% della banca friulana non piace ai vertici di Cividale. Che con una mossa di fatto annunciata (si veda Il Sole 24Ore del 25 marzo), ieri mattina si sono espressi in maniera contraria alla proposta lanciata dal gruppo altoatesino. E l’hanno fatto, in modo inconsueto, ancor prima che arrivasse il disco verde della Consob alla pubblicazione al prospetto, cosa...