Civitanavi Systems, l’obiettivo è Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Civitanavi Systems, uno dei principali operatori attivi nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali (per uso industriale e nel settore della difesa) punta su Piazza Affari.

Il collocamento su Euronext Milan avverrà con un aumento di capitale con obiettivo di raccolta lorda fino a un massimo di cira 40 milioni e sarà riservato a investitori qualificati e istituzionali; non sono previste offerte al pubblico indistinto. La struttura definitiva dell’offerta, incluse le sue dimensioni e gli altri termini e condizioni rilevanti saranno determinati e comunicati immediatamente prima del lancio.

Loading...

La società, si legge in una nota, intende utilizzare i proventi derivanti dall’aumento del capitale per aumentare la capacità produttiva ed espandere la presenza geografica. Inoltre, ove se ne ravvisi l’occasione, la società valuterà opportunità di crescita per linee esterne.

«L’opportunità che stiamo percorrendo rappresenta un grande traguardo per Civitanavi - spiega Andrea Pizzarulli, amministratore delegato di Civitanavi Systems -. L’idea imprenditoriale nasce circa dieci anni fa con la sfida di introdurre in ambito industriale i sistemi di navigazione inerziale e, in breve tempo, siamo riusciti a diventare un protagonista di rilievo. Civitanavi è oggi tra i maggiori player del settore a livello globale, unico operatore nel mercato dei sistemi inerziali Itar free, ovvero privi dello stringente controllo sull’export Usa, con la caratteristica di avere alte prestazioni, e una tecnologia adatta sia alla navigazione, sia alla stabilizzazione del velivolo per applicazioni critiche per la sicurezza». L’amministratore delegato si dice certo che «la quotazione ad Euronext Milan ci darà la possibilità di potenziare la struttura, attrarre talenti, e cogliere

importanti sfide di crescita organica e per vie esterne, ove si presentassero le occasioni. Abbiamo l’ambizione - conclude - di giocare un ruolo di primo piano nello scenario globale, di contribuire alla crescita e allo stesso tempo accelerare il processo di sviluppo del nostro settore».

Nata come start-up nel 2012 , Civitanavi viene riconosciuta Pmi innovativa nel 2017. La società svolge la propria attività nella sede di Pedaso, in provincia di Fermo, e in due ulteriori sedi, ad Ardea (Roma) e a Casoria in provincia di Napoli, contando su un organico di 118 dipendenti operanti in tutta Italia. La società è controllata direttamente dalla Civitanavi Systems Ltd, i cui soci di maggioranza sono i due co-fondatori, Andrea Pizzarulli e Mike Perlmutter. Ai soci fondatori si affiancano le partecipazioni di due investitori strategici, Jung Technologies holding Ag e la società russa JSC Perm Scientific – Industrial Instrument Making Company, con una consolidata conoscenza del settore, e il cui ingresso è volto ad apportare sinergie strategiche. Infine, una quota del 5,4% è rappresentata da azioni proprie assegnate ai dipendenti.