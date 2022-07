Civitanova Marche, ucciso a bastonate ambulante nigeriano per un apprezzamento su una donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Violento omicidio per strada a Civitanova Marche nel primo pomeriggio di venerdì 19 luglio, vittima un ambulante nigeriano. I sanitari hanno inutilmente provato a rianimarlo. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti. L’uomo ucciso, 39 anni, sposato e padre di un bambino, era conosciuto in zona. Mai un problema, un uomo per bene secondo i più, ucciso a bastonate per uno sguardo di troppo, pare, alla compagna del presunto assassino. L’aggressore è un italiano, in stato di fermo.