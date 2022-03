Civitavecchia, in arrivo 200 milioni per potenziare il trasporto merci

Poi ci sarà lo sviluppo ambizioso di un progetto più a lungo termine: «Civitavecchia soffre di una scarsa presenza industriale che non permette di sfruttare a pieno i suoi asset. Per questo stiamo pensando di creare un polo dell’economia circolare che sia in grado di riciclare i materiali di scarto».

«Civitavecchia è uno degli snodi fondamentali dell’economia regione – spiega Cristiano Dionisi, presidente di Unindustria Civitavecchia –, anche in chiave di sistema con Fiumicino e Gaeta. Il Lazio pesa per il 10-11% sul Pil nazionale, quindi l’hub è importante per tutto il sistema Paese. È una porta di accesso al mare per rendere competitivo tutto sistema produttivo regionale, soprattutto se in connessione con le aree manifatturiere. Penso per esempio alla meccatronica, il farmaceutico, la ceramica».

Ma il porto di Civitavecchia non potrà essere rilanciato se non si completano le infrastrutture necessarie a collegarlo alle grandi arterie. A partire dal completamento dell’autostrada Orte-Civitavecchia, che allaccerebbe l’hub con l’autostrada del Sole e quindi con i mercati del Nord e Sud Italia. A dicembre la Commissaria per la Orte – Civitavecchia Ilaria Coppa ha dichiarato che entro il 2022 si può appaltare il tratto tra Monteromano Est e Monteromano Ovest, capace di bypassare la cittadina che rappresenta una strozzatura per il traffico. Per completare l’opera, che collegherebbe Civitavecchia a Mestre, mancano solo 17 chilometri. Sono stati stanziati 454 milioni per il completamento, ma un ricorso delle associazioni ambientaliste ha bloccato l’appalto dell’ultimo tratto che si deve riprogettare. Anche se l’auspicio del Commissario è quello di portare avanti contestualmente l’intera tratta, il progetto potrà prevedere due stralci funzionali: il primo da Monteromano Est a Monteromano Ovest, capace di bypassare l’abitato della cittadina, mentre il secondo riguarderà il restante tratto fino all’allacciamento con la tirrenica A12. La strategia della struttura commissariale punta ad impegnare entro il 2022 le risorse già previste nell’ambito del FSC (Fondo sviluppo e coesione), che ammontano a 200 milioni di euro. «La parte più critica dell’infrastruttura potrebbe essere completata in 3-4 anni», spiega Dionisi.

Per il presidente di Unindustria Civitavecchia, l’hub deve diversificare la propria attività: «Il crollo dei crocieristi dovuto all’emergenza Covid ha dimostrato che è fondamentale diversificare sul traffico merci». Musolino sottolinea anche l’impatto della guerra Russia-Ucraina: «Nell’immediato non ci saranno conseguenze sul traffico merci, visto che non abbiamo molti contatti con il Mar Nero. Ma c’è il rischio che ci sia un impatto sul traffico dei crocieristi. Per questo è fondamentale accelerare la diversificazione dell’attività del porto: ma per questo noi dobbiamo essere messi in condizione di svolgere il nostro lavoro con le semplificazioni e la possibilità di assumere le migliori risorse del Paese».