Clara Aestas declina il bikini con pizzi pregiati e cromìe ricercate

Nuove linee per la notte e lo sport

I costumi sono oggi abbinati a copricostumi in puro cotone sempre con inserti in pizzo, ma anche a capi in satin e chiffon. «I nostri abiti non si declinano solo come capi per il mare, ma anche per passeggiate e impegni serali» spiega ancora Floriana, che annuncia la nascita di una linea di actiwear, sempre realizzata con il tipico inserto, che sarà sviluppata e nella prossima stagione declinata in tanti modelli.

Da settembre in poi le due creatrici si dedicheranno a una nuova collezione “homewear” declinata anche con pigiami e vestaglie.

La produzione avviene a chilometro zero, in Puglia, e ha come riferimento un laboratorio a Putignano. Ogni costume è realizzato interamente a mano seguendo le più antiche tradizioni del made in Italy. «Noi ci occupiamo dei disegni e della modellistica per tutti i capi - continua -, facendo una ricerca molto approfondita sui tessuti. Tanto che il pizzo in cotone e seta che ci contraddistingue è realizzato in Italia da uno dei più importanti gruppi di ricami che si trova a Castel Raimondo ed è registrato come nostra esclusiva».

E il futuro? Le due socie puntano a estendere la rete all’estero, soprattutto nei Paesi orientali. Al momento la domanda estera arriva soprattutto dall’Europa - Francia in particolare -, ma anche dagli Emirati Arabi e dagli Stati Uniti.