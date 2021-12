Clara Aestas diversifica con la linea bijoux

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una diversificazione naturale, svolta che accomuna la collezione dei costumi con cui il brand è diventato famoso a quella dei vestiti. Il marchio Clara Aestas supera così i pizzi macramè, che sono stati il segno distintivo dal lancio nel 2018 delle diverse collezioni beachwear, per adottare come accessori piccoli gioielli metallici che rendono prezioso il prodotto e al tempo spesso unico nel suo genere. E che arricchiscono anche copricostumi e abbigliamento, capi sontuosi e ricchi che non passano inosservati.

Il brand di luxury beachwear disegnato da Floriana Maria Deletteris ed Elena Carelli - la prima di Bari, la seconda di Matera, amiche e socie che si conoscono dai banchi dell'università - ha presentato pertanto una gamma di bijoux per adornare i propri outfit, Angelic touch il nome della capsule, che saranno replicati anche come accessori alla linea beachwear.

Loading...

Dagli orecchini luminosi alle collane fino ai braccialetti, color oro puro impreziosito da pietre colorate, la collezione dei gioielli completa la linea del brand. A scolpire i gioielli è ancora una volta l’iconico tema foliage, simbolo che si riproduce sui bikini e nei costumi interi. Dalla Angelic rainbow Crystal, collana ricca di cristalli e colori per adornare abiti scollati, agli Angel crystal cascata earrings, orecchini ricchi di luce, la scelta di monili è ampia per dare luce a festività e appuntamenti.

Angelic touch è la nuova linea Clara Aestas destinata a tracciare l’evoluzione materica di un brand che ha fatto della leggerezza dei suoi ricami alati una vera e propria firma.

La capsule di bijoux tempestati di cristalli è stata prodotta in oltre 300 pezzi - in vendita esclusiva sullo shop online - dedicati al periodo natalizio, pronti per essere replicati a seconda della domanda della clientela. Una svolta ambiziosa ma dovuta, per ampliare la gamma di prodotti che finora sono stati lanciati sul mercati.