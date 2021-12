Class action ancora lenta in Italia. Doppio binario con le vecchie regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

A più di due anni e mezzo dalla sua approvazione, la nuova class action stenta ancora a partire. Qualcosa inizia a muoversi ma non è certo la rivoluzione annunciata quando, il 3 aprile del 2019, la legge 31 fu a varata dal Parlamento a larghissima maggioranza, proprio al fine di allargare il ricorso all’azione di classe, ancora molto poco utilizzata. Prorogata per due volte, la riforma è entrata in vigore solo il 19 maggio di quest’anno e sulla piattaforma online del ministero della Giustizia figura appena un procedimento (peraltro estinto) e pochi altri sono in arrivo.

La class action viaggerà così su due binari. Nonostante il debutto delle nuove disposizioni, le vecchie (e più restrittive) regole previste dal Codice del consumo continueranno a essere applicate alle violazioni messe in atto fino al 19 maggio, mentre la riforma riguarderà gli illeciti successivi a tale data. Ma la linea di demarcazione tra l’applicazione di vecchia e nuova procedura non è così netta poiché le violazioni alla base delle azioni di classe spesso continuano nel tempo.

Loading...

L’impasse

L’avvio al ralenti della nuova class action è dovuto al ritardo nell’entrata in vigore delle nuove disposizioni - avvenuto 25 mesi dopo la loro approvazione - e a un’attuazione ancora incompleta, benché la legge prevedesse il varo di tutti i decreti i prima della partenza, in quanto necessari a far funzionare la riforma. Pesa soprattutto la mancanza del decreto che fissa i requisiti di ingresso nell’elenco delle associazioni e delle organizzazioni legittimate a presentare le azioni di classe: previsto entro il 19 ottobre 2019, sarà varato dal ministero della Giustizia nei prossimi giorni.

In attesa dell’elenco, le associazioni dei consumatori sono quindi rimaste fuori gioco, nonostante rappresentino il canale da cui in passato è arrivato il maggior numero di azioni. Il decreto della Giustizia (che è all’esame dello Sviluppo economico per il concerto) fa entrare automaticamente nel nuovo elenco le associazioni e le organizzazioni presenti nell’attuale elenco tenuto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Secondo Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, alcuni punti sono però molto critici. «L’obbligo di convocare tutti gli iscritti almeno una volta l’anno può funzionare solo per organizzazioni piccole, non per la nostra che ha 350mila iscritti. Anche la richiesta del possesso dei requisiti di onorabilità per gli associati e non solo per gli amministratori è assurda». Nel frattempo le associazioni continuano a lavorare con la “vecchia” class action.

Le nuove azioni

Fino al varo del decreto sulle associazioni legittimate, le nuove class action possono essere avviate solo dai componenti della classe, cioè coloro che hanno subito la violazione dei loro diritti. È il caso del ricorso proposto il 4 novembre da tre investitori (ma altri sarebbero pronti ad aderire) contro il gruppo Binance, uno dei principali exchange di criptovalute, per disservizi e mancanza di trasparenza della piattaforma Binance futures.