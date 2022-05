Class action, solo cinque ricorsi a un anno dal debutto (e uno riguarda il lavoro)

Altra novità della riforma rispetto alle “vecchia” class action investe l’adesione: i danneggiati possono aderire all’azione non più solo in corso di causa ma anche dopo la sentenza che accoglie il ricorso.

Le prospettive

Una riforma di ampio respiro, quindi, partita però con passo molto lento. Anche perché dall’applicazione sono finora rimaste fuori le organizzazioni e le associazioni: a cominciare da quelle dei consumatori, che hanno avviato la maggior parte delle “vecchie” class action. Il regolamento che istituisce l’elenco delle associazioni e delle organizzazioni abilitate a proporre l’azione di classe (decreto ministeriale 27 del 17 febbraio 2022) è infatti in vigore dal 27 aprile scorso; l’elenco dovrebbe essere online sul sito del ministero della Giustizia entro fine mese. A popolarlo, inizialmente, saranno le associazioni dei consumatori che già figurano nell’elenco oggi tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Chi vorrà iscriversi dovrà rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento.

«Alcuni criteri – osserva Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo – sono impossibili da rispettare per un’associazione come la nostra, che ha oltre 300mila iscritti: penso alla convocazione annuale e ai requisiti di onorabilità degli associati, conformi a quelli fissati per i vertici di Sim e Sgr. Per altre realtà può essere complesso adeguarsi alla richiesta di non avere pubblicità sul sito. Sono punti critici che avevamo chiesto di modificare, ma non è stato fatto. Prevedo che non saranno in molti a potersi iscrivere all’elenco e non escludo che il decreto venga impugnato al Tar».

Di certo, per Martinello, quando l’elenco delle associazioni sarà operativo ci saranno nuove class action, anche se frenate dal limite temporale degli illeciti. «È complesso stabilire – ricorda – come comportarsi per le violazioni commesse in parte prima e in parte dopo il 19 maggio 2021».

Infine, per la riforma c’è in vista una prima manutenzione: entro fine anno potrebbe essere ritoccata per attuare la direttiva Ue 1828/2020.