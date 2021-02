Classe C: la Mercedes “compatta” che attirò i clienti degli altri marchi Meccanica di assoluta eccellenza, motori modernissimi e aerodinamica curata consentivano ottime prestazioni con consumi contenuti di Vittorio Falzoni Gallerani

Meccanica di assoluta eccellenza, motori modernissimi e aerodinamica curata consentivano ottime prestazioni con consumi contenuti

È verso la fine degli anni 70 del secolo scorso che l’embrione di quella che diventerà la Classe C (Compact) della Mercedes Benz comincia a svilupparsi: è quando l’Ufficio Ricerca e Sviluppo della Casa di Stoccarda pensa, per la prima volta, di allargare verso il basso il proprio bacino di utenza. A quel punto la Classe A non era presente neppure nell’immaginazione dei seriosi tecnici colà impiegati e quindi, a tale scopo, si pensa di proporre una classica berlina a tre volumi come da tradizione, solo più piccola.

Ci si rese conto ben presto che questo prudente approccio all’operazione fu quello giusto poiché, quando la 190 (progetto W201) fu presentata, nell’autunno 1982, si ebbe la conferma che la tipica clientela Mercedes era stata sufficientemente scossa già così: origine di tale sconcerto, oltre allo scarso spazio interno, la linea; Bruno Sacco per lei esasperò, infatti, la purezza del disegno della Classe S W126 nata nel 1979 (forse la più bella berlina Mercedes di tutti i tempi) e lo fece nel modo più inaspettato per una vettura di questo Marchio: abolendo in toto le parti lucide tranne, ovviamente, la calandra.

Non il migliore disegno dello stilista italo tedesco, e con qualche economia di troppo nell’allestimento, la vettura faticò un poco ad imporsi presso i tradizionali clienti Mercedes ma centrò in pieno, invece, l’obiettivo di conquista di acquirenti provenienti da altre Case. Le frecce al suo arco, peraltro, non erano poche: in primis una parte meccanica di assoluta eccellenza: motori modernissimi ed aerodinamica curata consentivano ottime prestazioni con consumi contenuti, mentre un raffinatissimo retrotreno multilink provvedeva a fornire nello stesso tempo una tenuta di strada impeccabile ed un buon confort di marcia.

Contribuendo significativamente, oltre tutto, alla nascita di una nuova famiglia di vetture a quattro porte con caratteristiche sportive, che diventò una dinastia, con la versione 2.3-16 (valvole) da 185 CV, nata nel 1983 da una collaborazione con la Cosworth: 63 CV in più della berlina normale con immutata sicurezza di marcia.

Della Mercedes Benz 190 e derivate se ne costruirono poco meno di 1.900.000 esemplari: un successo strepitoso, quindi, che si rinnovò con la prima Classe C vera e propria (progetto W202) che nasce nella primavera del 1993; a quel punto, negli uffici preposti, si aveva invece piena coscienza che presto la Mercedes avrebbe abbassato ancora, e di molto, la soglia di accesso ai suoi prodotti e si approfittò, quindi, per elevare decisamente il tono di questo modello.