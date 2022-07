Claude Cahun, le identità oltre il genere di un’artista anticonformista

Claude Cahun, una mostra imperdibile alla Kunsthal di Rotterdam Photogallery5 foto Visualizza

Un mutante

E così come un mutante la ritroviamo nei panni di odalisca, con gli occhi segnati dal bistro in pose alla “maschietta”, in versione giovane “Buddha”, con i capelli rasati, vestita da marinaio, truccata da bambola, in mise alla “Pierrot”, spesso irriconoscibile. I suoi volti sono ironici, delicati, incantati o rabbiosi, come i suoi molti pseudonimi (fu prima Claude Courlis, Daniel Douglas ed infine Claude Cahun).

Claude Cahun en Marcel Moore. Untitled (Moore with mirror image), 1928. Courtesy of the Jersey Heritage Collections

Rimasta a lungo ai margini delle grandi esposizioni dedicate ai Surrealisti, la sua ricerca - oggi così attuale - la premia finalmente. Il suo tratto inconfondibile e imprescindibile per artisti quali Cindy Sherman e Nan Golding, e - come sottolineano i curatori - anche per pop-star quali David Bowie la rendono senz’altro un unicum ben delineato dalle oltre sessanta opere in mostra.

Mostra raffina

Ed è per questo che la raffinata e filologicamente curata esposizione “Claude Cahun, Under the skin” alla Kunsthal di Rotterdam, fino al 28 agosto, si segnala come una delle preziosità della stagione. Per chi transita in Olanda questa mostra lontana dai facili riflettori è a mio avviso, e senza alcun dubbio, fra le tappe davvero imperdibili.

