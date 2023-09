Claudia Parzani tra le 100 leader a livello globale per l’inclusione di genere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudia Parzani, partner di Linklaters e presidente di Borsa Italiana (parte del Gruppo Euronext), per la settima volta consecutiva è stata inclusa nella classifica HERoes Women Role Model supportata da YouTube, il cui obiettivo è quello di premiare figure di elevato profilo professionale che si sono distinte a livello globale per iniziative volte al miglioramento della posizione delle donne nel mondo del lavoro.

Riconoscimenti internazionali

Claudia Parzani è stata inclusa nella categoria Heroes 100 Executives Role Model che celebra le donne, in ruoli apicali a livello internazionale, che stanno guidando il cambiamento utilizzando la loro influenza e il loro ruolo per promuovere attivamente una cultura inclusiva nel mondo del lavoro.

Inclusa nella classifica internazionale sin dalla sua prima edizione, Claudia Parzani ha già ricevuto analoghi riconoscimenti negli ultimi 4 anni (nella categoria 100 Women Executives), nel 2018 (Top 10 Female Role Model per il Financial Times e HERoes) e nel 2017 (Top 10 Champion of Women in Business per il Financial Times e HERoes).

Commentando l’inserimento nella classifica HERoes 100 Executives Role Model, Parzani ha dichiarato: «Dobbiamo lavorare per creare ambienti di lavoro aperti e realmente inclusivi, basati sulla cultura del rispetto di tutte le diversità, non solo di genere, ma anche di generazione, di geografia, di formazione professionale, di esperienze, di competenze, di vera mobilità sociale. Ambienti di lavoro che valorizzino le competenze delle persone appartenenti a generazioni diverse, dove ciascuno possa sentirsi apprezzato, rispettato e libero di esprimere il proprio potenziale, le proprie attitudini ed inclinazioni. Più una persona riesce a condividere la propria unicità più quell’ambiente attira talenti. E il talento porta innovazione ed eccellenza. Non mi stancherò mai di dire che l’inclusione non è un nice to have ma è un imperativo di business!».

L’impegno per la diversità

Da sempre molto appassionata di inclusione e temi sociali, Claudia Parzani promuove e sostiene numerose iniziative finalizzate a favorire la parità di genere e supportare la diversità e il talento nel mondo del lavoro. Dal 2022 è Presidente della Borsa Italiana, prima donna a ricoprire questa posizione.