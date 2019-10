Clausola penale nelle locazioni a rischio contenzioso con il Fisco

Altre sezioni delle medesime Commissioni provinciali, però, hanno affermato principi opposti (Ctp Milano, sentenza 894/10/2019, e 2769/3/2019; Ctp Pavia 224/3/2018). Secondo quest’altro filone, la clausola che prevede un interesse di mora maggiorato rispetto a quello legale, non costituisce disposizione autonoma né può considerarsi condizione sospensiva. Semplicemente, si tratta di una penalità che attiene la modalità di determinazione degli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento del canone. E, in quanto tale, è interconnessa alle altre obbligazioni contrattuali.

La pretesa e le spese del giudizio

Al di là del merito, le contestazioni del Fisco in questo caso sono particolarmente insidiose. A fronte di una pretesa erariale complessivamente modesta – circa 280 euro per singolo contratto – il contribuente che decide di impugnare l’atto impositivo dovrà sostenere non solo le spese per il contributo unificato (nella misura di 30 euro) ma, verosimilmente, anche quelle per il compenso del professionista che lo rappresenterà in giudizio, a meno che non decida di difendersi da solo. Ragione per cui il contenzioso è spesso coltivato da società immobiliari o associazioni di categoria, come Confedilizia che – attraverso le sue sedi territoriali – si sta spendendo attivamente a favore della tesi pro contribuente. Mentre il “locatore-tipo” spesso si rassegna a pagare. Anche perché il rischio concreto – in caso di vittoria – è vedere compensate le spese del giudizio, alla luce della presenza di precedenti difformi.