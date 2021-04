Clementi: «Perché su emergenza Covid e vaccini decide lo Stato, non le Regioni»

5' di lettura

Per l'ennesima volta, Stato centrale e (alcune) Regioni sono ai ferri corti per contrasti su come gestire l'emergenza sanitaria innescata dalla pandemia da Covid-19 e in particolare l'attuazione del Piano vaccinale nazionale che dovrebbe garantire agli italiani l'immunità di gregge entro l'estate. Facciamo il punto con Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico comparato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia.

L'attrito più recente arriva dalla Campania, dove il Governatore De Luca ha annunciato l'intenzione di vaccinazione le categorie produttive dopo gli over 80, nonostante Roma indichi priorità diverse. C'è una via d'uscita da questa situazione?

La via d'uscita la troviamo in una recentissima sentenza della Corte costituzionale, la 37/2021, del marzo scorso (sulla legittimità dell'accentramento del controllo della pandemia rispetto alle misure di contenimento della diffusione del virus disposte dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ndr ), con cui i giudici hanno stabilito che la gestione della campagna vaccinale contro il Covid è nazionale. Cioè spetta allo Stato centrale, perché la responsabilità in caso di pandemia rientra nella profilassi internazionale su cui ha competenza il Governo. La confusione di questi mesi, ma forse dovremmo dire dell'ultimo anno, era basata sul fatto che si era immaginato di poter gestire la pandemia mantenendosi nell'ambito della tutela della salute che la Costituzione attribuisce in maniera condivisa allo Stato e alle Regioni. Questo non è possibile giuridicamente.

Insomma, dalla Corte è arrivato un perfetto assist al Governo Draghi, subentrato all'esecutivo Conte nella gestione della pandemia....

Attenzione: la Corte ha detto quello che a tanti appariva evidente, cioè che la pandemia non è affare locale, ma almeno nazionale. Questo non significa che stiamo assistendo a una sorta di “torsione monarchica”, mi passi il termine, nella gestione della pandemia, ma che le Regioni non possono non seguire le scelte di unità delineate dal Commissario Covid, il generale Figliuolo. Solo infatti una gestione intelligente, ordinata e condivisa ma unitaria del Piano vaccinale può consentire al nostro Paese di ritrovare il bandolo della matassa che sembrava un po' perso. Con la sentenza della Corte il volante di una macchina che sembrava senza una guida, in affanno, torna insomma a funzionare. E al tempo stesso il Paese ritrova un percorso di marcia chiaro. Che naturalmente, via via, può anche essere sottoposto a controlli e momenti di analisi in forma di dialogo tra il Governo e le Autonomie, cosa che peraltro sta già avvenendo in Conferenza Stato-Regioni. L'importante è non confondersi: nella gestione della pandemia la responsabilità decisionale, oggi, appartiene al Governo. Questo ha detto con chiarezza la Corte, e mi pare che con altrettanta chiarezza il Governo intenda assumersi la piena responsabilità del Piano vaccinale.

Come dobbiamo giudicare allora le scelte delle Regioni sulla gestione dell'emergenza e le priorità di vaccinazione? Sono da considerarsi in blocco illegittime?

Le scelte delle Regioni, sin qui, facevano riferimento a un anno e mezzo di gestione anche locale e decentrata, legittima, della dinamica vaccinale. Oggi è chiaro che ci troviamo di fronte a una transizione che si deve definitivamente compiere. Questa è la settimana chiave: alla fine di questo mese il passaggio sarà in qualche modo concluso e quindi avremo un nuovo panorama nel quale confrontare le scelte regionali in un'ottica unitaria nazionale.

L'ultima rimodulazione del Piano nazionale vaccini prevede oltre 4 milioni di vaccini che dovrebbero essere distribuiti alle Regioni tra il 15 e il 22 aprile, seguiti da altri 4 milioni di dosi tra il 22 e il 30 aprile.....

Questi sono i giorni più difficili, nei quali si misura se i piani regionali intervenuti sono all'altezza della sfida. In qualche caso, come si è visto, drammaticamente no, e allora è giusto provare a costruire nuove soluzioni che siano efficienti ed efficaci nella dinamica unitaria dell'intero Paese ma anche capaci di tener conto delle diverse realtà regionali che abbiamo di fronte.