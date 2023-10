Clementino dall’Azione Cattolica al rap: «Adesso voglio vedere la luce»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Rime in musica e freestyle con una formazione teatrale. Clemente Maccaro, in arte Clementino, è un rapper sempre più nazional-popolare. All’inizio il soprannome Iena (l’acronimo di “Io E Nessun Altro”): «Nelle gare mi sentivo simile a un animale. Mi prendevo tutto, ai miei avversari non lasciavo nulla». Poi una sorta di conversione e la volontà di lasciare in ogni canzone un messaggio positivo.

Nato ad Avellino nel 1982 e cresciuto nell’entroterra napoletano tra Cimitile e Nola, Clementino è un grande appassionato di teatro e della commedia partenopea. «Senza il teatro, passione trasmessa dai miei genitori, non avrei fatto il rap», dice del cantante che dal 2020 è anche giudice del programma tv “The Voice Senior”. Ama lo sport, il calcio e il basket, tifa Napoli, gioca a bowling, a freccette e non disdegna la PlayStation. «Fare attività sportiva mi aiuta a stare meglio quando sono in sala di registrazione».

Loading...

Speciale il rapporto con la Nazionale italiana di calcio, vincitrice degli Europei 2020: «Su Rai 1 avevo aperto l’avventura europea, cantando Cos Cos Cos insieme alla squadra, e con questa canzone sono stato un po’ il loro portafortuna».

Adora la cucina e non rinuncia ai piatti più gustosi. La pasta, i piselli e le polpette sono il suo forte, ma il piatto preferito sono gli spaghetti alle vongole. La musica è una questione di famiglia: suo fratello suona il blues, sua sorella invece è una cantante lirica. La carriera, ricca di successi, non gli ha risparmiato momenti no. Ha fatto un percorso in una comunità per la dipendenza dalla cocaina. Ne è uscito più forte di prima, grazie anche alla fede. Ha diversi tatuaggi: uno è un semplice numero 21, come le lettere dell’alfabeto con cui scrive i suoi testi, profondi e mai banali.

Clementino, lei è cresciuto in un paesino, Cimitile, in provincia di Napoli, che è considerato la Pompei cristiana.

Cimitile è il cimitero di Nola. Nola è la città più grande di questa zona della Campania. A Cimitile ci sono le basiliche paleo-cristiane e i cimilitesi vengono chiamati gli “scarpisasanti”.

Tradotto: i calpesta santi. Quindi, visto che ci sono le basiliche, dicono che è come se calpestassimo i santi… (ride).