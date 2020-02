Clementoni, da Recanati un Sapientino globale e tanti robot giocattoli Con un fatturato di 188 milioni - il 60% deriva dall'export - l'azienda di giochi fondata nel 1963 resta tuttora ancorata al territorio della città marchigiana dove si produce l'80% dei pezzi venduti all'estero di Patrizia Maciocchi

Il Sapientino ormai non è più soltanto un giocattolo ma è anche un brand sinonimo di gioco “intelligente”. Il robottino Pixi si emoziona e interagisce

Un fatturato consolidato di 182 milioni di euro (aprile 2018, marzo 2019) di cui il 60% è frutto dell’export in tutto il mondo, 600 dipendenti e uno stabilimento di 50 mila metri quadrati.

Sono i numeri del “paese dei balocchi” fondato a Recanati nel 1963 da Mario Clementoni: un’azienda dalla quale escono circa 27 milioni di scatole di giocattoli l’anno, per lo più concentrate negli ultimi tre mesi, nei quali si registra circa il 60% del fatturato.

L’impresa è nata in un garage dove il fondatore e sua moglie avevano iniziato a creare giochi da tavolo: un “articolo”, quasi sconosciuto in Italia, che il “signor Mario”, come lo chiamavano i suoi dipendenti, aveva “importato” dopo una visita alla fiera del giocattolo di New York.

Con grande intuito di marketing Mario Clementoni ha capito per primo l’importanza dei fenomeni di comunicazione di massa, come traino per le vendita, andando a creare giocattoli inediti nel nostro mercato. Come i giochi di prestigio, con un testimonial di eccezione, il mago Silvan, il cui nome è sempre rimasto legato ai giocattoli made in Recanati.

Altra mossa vincente del”patron” è stata quella di proporre i giochi da tavolo questa volta ispirati ai programmi televisivi trasmessi il sabato sera, quando la famiglia era riunita in religioso silenzio davanti al televisore.