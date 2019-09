Clessidra con Ghizzoni sugli Utp. «È qui il credito per lo sviluppo»

Marginale. Non siamo interessati a società del settore, al massimo ci possono essere immobili in garanzia dei crediti ma non è ciò che ci attira.

Oltre a quelle del team di gestione, quali competenze metterà a disposizione Clessidra?

Tutte quelle, interne o esterne, che lavorano per il private equity, forte dei suoi 23 investimenti fatti e delle 150 due diligence effettuate in questi anni: siamo in grado di sostenere le aziende nel reclutamento di nuove figure manageriali, in operazioni straordinarie, nella crescita all’estero. E poi c’è la nuova finanza, che integra il credito che le banche tradizionali non possono più erogare: con tutto questo vogliamo essere parte attiva del rilancio delle imprese.

Che cosa ci guadagnano le banche a conferirvi i crediti?

Tolgono le posizioni dal bilancio senza perdite a conto economico, in cambio ricevono quote di un fondo che richiede un modesto assorbimento patrimoniale. È uno schema che interessa, non a caso abbiamo ricevuto segnali di interesse da altri istituti oltre a quelli con cui partiamo.