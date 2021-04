Clessidra private equity Sgr: nuovo investimento nel vino con l'acquisizione del Gruppo Mondodelvino

“Clessidra intende valorizzare le rispettive aree di eccellenza delle due società Mondodelvino e Botter – aggiunge Francesco Colli, Managing Director di Clessidra – preservando le rispettive identità e al tempo stesso assicurando una gestione coordinata a livello di gruppo. In tale ottica il nuovo gruppo sarà guidato da Massimo Romani, attuale amministratore delegato di Botter, che ricoprirà anche la carica di amministratore delegato di Mondodelvino”.

“Siamo molto felici che Clessidra, abbia deciso di includere Mondodelvino nel suo progetto di consolidamento - ha commentato la famiglia Martini - Siamo consapevoli del ruolo e dell'importanza di potere contare su un partner come Clessidra per accelerare il percorso di crescita e di sviluppo, mantenendo nello stesso tempo i valori dei fondatori. Vogliamo ringraziare i nostri soci storici Roger Gabb e a Christoph Mack per il prezioso contributo fornito in questi 30 anni e tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo dell'azienda. Siamo certi che Clessidra e il suo gruppo di lavoro ci affiancheranno in questo nuovo percorso, in linea con quanto già sta accadendo con la Botter”.

Nell'ambito dell'operazione, Houlihan Lokey ha agito come financial advisor di Clessidra, che si è avvalsa dell'assistenza degli studi Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, e di MN Tax & Legal per la parte legale, di E&Y per la due diligence finanziaria, di PWC come debt advisory, di Bain & Co per la due diligence di business e di Alonzo Committeri & Partners per gli aspetti fiscali e di struttura dell'operazione.



Mondodelvino è stata assistita da Ceresio Investors come financial advisor, coordinatore dell'operazione per conto dei venditori, da Carnelutti - Studio Legale Associato per gli aspetti legali e da Rubini Consulenti Associati per gli aspetti fiscali.