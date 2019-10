Clientela ai raggi x: così l’avvocato valuta i rischi antiriciclaggio Le regole tecniche spiegano come procedere all’adeguata verifica prima di accettare l’incarico di Valerio Vallefuoco

anche gli Avvocati possono ora contare su una disciplina regolamentare di dettaglio in materia di antiriciclaggio. Le regole tecniche - approvate lo scorso 20 settembre dal Cnf ( Consiglio nazionale forense), con il placet del Comitato di sicurezza finanziaria - hanno,anzitutto, il vantaggio di delineare i confini degli obblighi antiriciclaggio dell’avocato, chiarendo che il perimetro è tassativamente quello delineato dall’articolo 3, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 231 del 2007 e non va oltre.

Il perimetro d’intervento

In particolare, la regola tecnica n. 2 indica una serie di ipotesi per le quali non si va oltre gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, previsti dal codice deontologico forense, restando dunque esclusi i vincoli antiriciclaggio. Vi rientrano, secondo l’esemplificazione del Cnf:

la consulenza stragiudiziale avente a oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale; l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale - incluse la mediazione (Dlgs 28/2010) e la negoziazione assistita (Dl 132/2014) - e ogni attività a queste prodromica o conseguente, comprese conciliazioni e transazioni;

l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;