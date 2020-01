Clima, il 2019 è stato il secondo anno più caldo della storia. Record in Europa I dati diffusi dal Copernicus Climate Change Service, un servizio della Unione europea, rilevano un aumento anomalo delle temperature negli ultimi cinque anni. L’Europa è fra le zone più colpite di Alb.Ma.

2' di lettura

Il 2019 è stato il secondo anno più caldo della storia mondiale, e il primo in Europa, dopo cinque anni di crescita anomala delle temperature. Il tutto a fronte di un’ascesa costante delle emissioni di CO2.

Il dato emerge dall’incrocio delle rilevazioni svolte dal Copernicus Climate Change Service (C3S, responsabile delle rilevazioni sulla temperatura) e il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS, incaricato delle rilevazioni sulla concentrazione di anidride carbonica).

I due servizi sono gestiti dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto dell'Unione europea. «Il 2019 è stato un altro anno eccezionalmente caldo, il secondo più caldo a livello globale nel nostro set di dati. Anche i singoli mesi hanno registrato temperature da record» dichiara in una nota Carlo Buontempo, responsabile di Copernicus Climate Change Service.

La crescita più brusca delle temperature? In Alaska

Nel dettaglio della rilevazione, il 2019 ha registrato temperatura superiori di 0,6 gradi centigradi rispetto alla media del 1981-2010. Negli ultimi cinque anni il termometro ha segnato valori di 1,1-1,2 gradi centigradi sopra al livello pre-industriale indicato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), il panel di esperti che si occupa di questioni climatiche.

Il riscaldamento più significativo rispetto alla media 1981-2010, si legge in una nota dei due centri, «si è verificato in Alaska e in altre vaste parti dell'Artico. La maggior parte delle aree terrestri sono state più calde della media, in particolare in Europa orientale e meridionale, Africa meridionale e Australia». Al contrario, « il Canada centrale e sudorientale ha registrato temperature medie annue inferiori alla media».