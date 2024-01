Clima, 2023 anno più caldo di sempre. Ma nel 2024 potrebbe andare peggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era previsto e alla fine i numeri l’hanno confermato: il 2023 è stato di gran lunga l’anno più caldo sulla Terra nell’ultimo secolo e mezzo. Le temperature globali hanno iniziato a superare i primi record a metà anno e non si sono mai fermate. A partire dal mese di giugno, le segnalazioni si sono susseguite: giugno è stato il più caldo mai registrato sul pianeta, seguito da luglio e così via, fino a dicembre.

In media, l’anno scorso le temperature in tutto il mondo sono state di 14,98 gradi Celsius, ha annunciato il Copernicus Climate Change Service, presentando i dati del rapporto Global Climate Highlights 2023 elaborati dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine della Commissione europea.

Temperatura mai così alta

Si tratta di una media considerevolmente superiore rispetto a quella del 2016, l’anno più caldo mai registrato in precedenza, con 0,17° C in più. L’anno appena trascorso è stato più caldo di 0,60° C rispetto alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1,48° C rispetto al livello preindustriale del 1850-1900. A questo punto, è probabile che nel periodo di 12 mesi che terminerà a gennaio o febbraio 2024 si superi la soglia di 1,5° C oltre il livello preindustriale, indicata come la prima soglia di sicurezza da non superare nell’Accordo di Parigi.

Con l’Accordo del 2015, le nazioni avevano concordato di fermare il surriscaldamento globale a lungo termine entro i 2 gradi Celsius e, se possibile, a 1,5 gradi, ma con i livelli attuali di emissioni di gas serra ci vorranno solo pochi anni prima che l’obiettivo di 1,5 gradi sia una causa persa, dicono i ricercatori.

Per gli scienziati del clima non è sorprendente che le emissioni continue di gas serra abbiano spinto il surriscaldamento globale a nuovi massimi. Quello che si sta ancora cercando di capire è se il 2023 sia destinato a precedere molti altri anni in cui i record di calore verranno continuamente battutii. In altre parole, ci si chiede se questi numeri siano un segnale che il surriscaldamento del pianeta sta accelerando.