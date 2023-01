Clima, anche Greta Thunberg e 200 personalità contro la miniera di carbone

Clima, le proteste contro la miniera di carbone in Germania Photogallery25 foto Visualizza

Habeck: simbolo sbagliato

Il vice-cancelliere tedesco Robert Habeck, ministro dell’Economia e della protezione climatica, ha difeso lo sgombero del villaggio occupato di Lützerath nel Nord Reno-Westfalia e ha chiesto che l’operazione per consentire l’espansione della miniera di carbone avvenga senza violenze. «A mio avviso, l’insediamento abbandonato di Lützerath, dove nessuno vive più, è il simbolo sbagliato», ha detto Habeck, riferendosi agli attivisti per il clima che si stanno opponendo allo sgombero da parte della polizia, come riportano i media tedeschi. L’accordo su cui si basa lo sgombero di Lützerath crea anche maggiore certezza giuridica in Occidente per l’eliminazione graduale del carbone entro il 2030, ha spiegato Habeck. «Il mio lavoro politico mira anche a ottenere qualcosa di simile altrove in Germania», ha affermato il ministro federale dell’Economia. «È un accordo al servizio della protezione per il clima», ha aggiunto.

La protesta continua

Gli attivisti per il clima hanno dichiarato di voler continuare ad occupare il villaggio. La polizia ha dato il via mercoledì alle operazioni di sgombero, chiedendo ai manifestanti di lasciare l’area, ma gli ambientalisti sono intenzionati a restare. «Le persone sono determinate a perseverare, a proteggere gli alberi e gli edifici», ha dichiarato Mara Sauer, portavoce dell’iniziativa “Lützerath Lives”, come riportano i media tedeschi.

Contro gli agenti di polizia incaricati dello sgombero sono stati lanciati anche molotov e fuochi d’artificio. Il villaggio, da tempo abbandonato, è stato occupato da un gruppo di attivisti per il clima che vogliono impedire che il sito sia utilizzato per l’espansione della miniera di carbone. La polizia di Aquisgrana ha invitato i manifestanti a essere «pacifici e non violenti».