Clima, da Bari a Torino ragazzi in piazza per Fridays for Future in 35 città italiane

Il corteo per il clima dei Fridays For Future a Roma (fot La Presse)

Firenze

I ragazzi sono tornati a manifestare anche in Toscana per lo sciopero del clima indetto in varie città italiane. A Firenze il corteo è partito intorno alle 10 dal piazzale dei Caduti e si chiuderà nel parco del Terzolle dove è prevista un’assemblea. Ad aprire il corteo, con decine di giovani e giovanissimi, un grande striscione con scritto “Another world is possible”. Nel pomeriggio poi è in programma una biciclettata per le vie del centro storico di Firenze con partenza da piazza Santissima Annunziata alle 17.30. Cortei in programma stamani anche a Lucca e a Pisa mentre a Pistoia promosso un festival nel verde dalle 16 al parco di Monteoliveto. “Seminare Utopie. Ripensare le città: sostenibili, vivibili e inclusive”, il titolo dell’iniziativa: «Come gruppo locale pistoiese di Fridays For Future abbiamo deciso di organizzare un festival sulle città sostenibili, vivibili e inclusive - spiega Mina Fugini, 18 anni, coordinatrice pistoiese del movimento -. Abbiamo scelto di realizzare un festival e non un corteo questa volta perché è importante che la gente sia resa consapevole che le soluzioni per attuare la transizione ecologica già esistono, e possono partire dagli spazi in cui viviamo quotidianamente, migliorandoli non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello di benessere psico-fisico e sociale».

Pescara

I ragazzi sono scesi in piazza anche a Pescara. Come in altre numerose città del Paese, anche nel capoluogo adriatico alcuni studenti non sono entrati a scuola e si sono ritrovati in piazza per chiedere sensibilizzazione sui temi del cambiamento climatico. «È importante farsi sentire e mostrare che docenti e allievi possono collaborare anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Sui banchi di scuola - è scritto nella nota diffusa sul sito di Fridays For Future Italia - ci insegnano che abbiamo dei diritti, che nella storia le conquiste sono avvenute grazie a chi non si è arreso e non ha avuto paura di agire. Per questo è fondamentale ricordare insieme che abbiamo diritto a un futuro e che non saltiamo scuola per un giorno perché non vogliamo studiare, ma perché la crisi climatica ci preoccupa e non possiamo ignorare più il problema».

Fridays For Future, le immagini dei ragazzi in piazza a difesa del clima Photogallery13 foto Visualizza

Milano

“We are unstoppable” e poi bandiere, musica e il colore verde sul viso. Così centinaia di giovani di Fridays for future, e del Coordinamento dei collettivi studenteschi in corteo da questa mattina alle 9 sfilando da la largo Cairoli e percorrendo le vie del centro città, diretti in zona Melchiorre Gioia. Hanno sostato sotto palazzo Marino, sede del Comune, dove hanno protestato contro il “greenwhashing del Comune di Milano”. I giovani hanno chiesto al microfono “giustizia climatica ora”, criticando la gestione della città di Milano “falsamente green”, e specificando che “l’ecologia non è un lusso”. Parecchi i disagi al traffico nelle zone del centro lungo il percorso del corteo.

Genova

Un grande striscione bianco con scritto “Giustizia Climatica” e poi tanti cartelli a ricordare i problemi ambientali della Liguria, dal rigassificatore allo skymetro, ma anche temi nazionali, dall’alta velocità al blocco navale. I ragazzi di Friday for Future tornano in piazza a Genova, come in altre città italiane, per chiedere ancora una volta una mobilitazione collettiva a favore dell’ambiente. «Abbiamo scelto di focalizzarci sui problemi del nostro territorio - spiega Alice Maya Corso, referente genovese di Fff - anche perché comune e regione stanno promuovendo diverse grandi opere, che sono molto impattanti. Opere che non danno alla popolazione benefici sufficienti per poterle giustificare». In piazza un centinaio di ragazzi e ragazze, ma l’obiettivo è quello di allargare il numero dei partecipanti nelle prossime mobilitazioni. «Nell’ultimo periodo, sopratutto dopo il Covid - continua Alice Maya Corso - abbiamo riscontrato che tra i giovani è nata una sorta di eco ansia nel trattare questi argomenti. Una perdita di speranza nell’affrontare la crisi climatica che vogliamo assolutamente contrastare per andare nuovamente avanti». Nel corso del presidio molti gli interventi e le testimonianze dei giovani manifestanti giovani, che hanno anche partecipato a una sorta di gioco dell’oca sul clima messo a punto dagli attivisti genovesi.

Torino

Dopo sei mesi dall’ultimo corteo, sono tornati in piazza anche a Torino i Fridays for Future per lo “sciopero del clima”. Il corteo è arrivato in piazza Castello a Torino e si è concluso davanti a Palazzo Madama. «Siamo più di cinquemila» dicono gli organizzatori dello sciopero climatico. Per la questura invece hanno manifestato circa tremila persone. Un corteo pacifico e colorato che non ha registrato momenti di tensioni. Dopo essere partito da piazza Statuto il corteo ha proceduto per corso Principe Eugenio, via Cigna, lungo Dora Firenze dove davanti alla sede dell’Italgas è stato appeso uno striscione con sopra scritto “Governo negazionista stop investimenti fossili”. Poi è risalito per i giardini Reali e ha raggiunto il salotto buono del capoluogo piemontese. “Siamo la resistenza climatica”, hanno ribadito i ragazzi dei collettivi ambientalisti. Non sono mancati gli attacchi l’amministrazione regionale e quella comunale targata Lo Russo, accusate di fare troppo poco per contrastare il cambiamento climatico. In corteo anche la rete del Climate Social Camp, Last, Acmos e le sigle Cigil-Cisl-Uil e uno spezzone dal Fiom.