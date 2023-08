Clima, california allagata per Hilary In Canada bruciano le foreste

Biden alle Hawaii

Biden, in un segnale del crescente allarme creato dai disastri, è arrivato nelle ultime ore in una Maui devastata, con la storica cittadina di Lahaina, 13.000 abitanti, rasa al suolo. Il governatore delle Hawaii Josh Green ha stimato che siano ancora mille i dispersi. «Farò di tutto per aiutare la ripresa e la ricostruzione» ha detto Biden.

Un migliaio di dipendenti federali sono sul campo ed è scattato sostegno finanziario alle famiglie afflitte. La sua riposta è stata tuttavia attaccata come inadeguata dall’opposizione repubblicana, che ha citato i silenzi nei primi giorni. «Vergognosa», ha affermato l’ex presidente Donald Trump, al momento favorito alla nomination conservatrice per la Casa Bianca nel 2024. Trump nel 2017 era stato criticato per insensibilità davanti a uragani che si erano abbattuti su Porto Rico.

