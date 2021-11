Clima, Cingolani: «Lanceremo programma di aggiornamento insegnanti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un programma di aggiornamento per gli insegnanti su transizione ecologica e cambiamenti climatici. Lo ha annunciato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una conferenza stampa alla Cop26 a Glasgow nella giornata dedicata all’istruzione e alla scuola. Il ministro ha immaginato che si possa arrivare ad avere un curriculum che contempli, oltre alle competenze didattiche, anche quelle legate alla sostenibilità.

Cingolani: stiamo pensando a programma pilota

«Ci siamo resi conto - ha detto Cingolani - che non c’è una preparazione sufficiente ad affrontare le questioni legate alla transizione ecologica e i cambiamenti climatici» e «la scuola in questo può fare molto». Nella nostra visione, «serve acquisire le basi in fisica, economia, energia, scienze sociali...», per questo «stiamo pensando di lanciare un programma pilota che preveda prima di tutto di educare gli insegnanti, o meglio: aggiornarli», così da avere «una visione a 360 gradi» sul tema. Una piattaforma con diversi livelli di apprendimento e crediti formativi. «Sogno una realtà in cui nel proprio curriculum vitae, ognuno possa indicare le proprie competenze linguistiche, digitali e di sostenibilità», ha aggiunto Cingolani.

