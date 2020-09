Clima: il Covid non rallenta il riscaldamento della Terra. Gas serra ai massimi e ghiacciai alpini in ritirata

Dal catasto risulta che ci siano 4.395 ghiacciai sulle Alpi, con una superficie totale complessiva di 1.806 chilometri quadrati, distribuiti per il 49% in Svizzera, 20% in Austria, 13% in Francia e 18% in Italia, con 325 chilometri quadrati.

Confrontando i dati con quelli del precedente inventario alpino relativo al 2003, per una selezione dei ghiacciai, le perdite sono state di circa il 13%: questo corrisponde a un tasso di ritiro annuo di circa l' 1,1%, e indica come il ritiro dei ghiacciai continui senza pause dagli anni '80 fino a oggi. Per quanto riguarda i ghiacciai alpini italiani, si osserva una perdita della superficie glaciale di 44 chilometri quadrati in meno di un decennio e un tasso di ritiro annuo che supera l'1,6% per i ghiacciai lombardi. Emblematico è il caso del ghiacciaio dei Forni, una volta il più grande ghiacciaio vallivo italiano, che è ora diviso in tre parti non più comunicanti tra loro. Se si confrontano poi questi nuovi dati con quelli del primo Catasto Glaciale italiano, compilato nel 1960 dal Comitato Glaciologico Italiano, la riduzione dei ghiacciai italiani è addirittura pari a 200 chilometri quadrati, una superficie di poco inferiore a quella del lago Maggiore.

Brasile: in fumo 10% Pantanal, la zona più umida del mondo

Intanto in Sudamerica incendi e “queimadas” (roghi appiccati per eliminare sterpaglie o per fertilizzare il suolo) durante il 2020 hanno già distrutto il 10% del Pantanal, la zona umida più grande del mondo nonché uno dei biomi più importanti del Brasile. Secondo i dati ufficiali dell'Istituto nazionale di ricerca scientifica (Inpe), la regione ha registrato il record di focolai: sono stati 10.153 tra gennaio e agosto di quest'anno.

Per il quotidiano Estado de S. Paulo, il numero è superiore alla somma dei focolai individuati tra il 2014 e il 2019. In base ai dati raccolti dall'ong SOS Pantanal, oltre all'aumento degli incendi causati dall'uomo la regione sta affrontando «la minore piena degli ultimi 47 anni e probabilmente registrerà anche la più grande siccità in questo stesso periodo».