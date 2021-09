Clima, Draghi: «Agire adesso, con il Pnrr più rinnovabili, mobilità sostenibile e biodiversità»

L’incontro con Greta

Prima del suo intervento il premier Draghi ha incontrato in prefettura a Milano le attiviste per l’ambiente Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. L'incontro che «è andato benissino», durato circa mezz’ora, si è tenuto in occasione della Youth4climate e della Pre Cop26, che si è tenuto alla prefettura. L’incontro con le tre giovani ambientaliste si è incentrato sull’impegno dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella risuzione delle emissioni inquinanti sul piano nazionale, europeo e internazionale, alla luce della presidenza del G20 e della partenrship con il regno Unito per la Cop26.

Johnson: «Situazione spaventosa e urgente, ma cambiamento possibile»



Per quanto riguarda la crisi ambientale e climatica, «la situazione è spaventosa e urgente, ma il cambiamento è possibile. Aiutate me e tutti noi ad agire durante il Cop26 e insieme facciamo in modo che sia il pianeta che meritate di avere», ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, intervenendo in collegamento da remoto allo Youth4Climate e Pre-Cop26. «Se voi continuerete a fare sentire la vostra voce, cosa che avete fatto in modo appassionato e chiaro, se continuate a parlare con i politici e i leader aziendali di queste problematiche, potete fare capire che c'è bisogno di azione. É possibile ribaltare la situazione, ci sono cose che possono emergere dal Cop26 per cambiare la nostra impostazione», ha detto Johnson. In questo contesto, è dunque urgente prendere in considerazione il problema energetico, muoversi verso le energie rinnovabili. «Si può fare, come Mario Draghi ha detto nel suo eccellente discorso, vogliamo aumentare i fondi, di cui tutto il mondo ha bisogno e soprattutto i Paesi in via di sviluppo. Dobbiamo affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo arrivare a 100 miliardi di dollari e dobbiamo piantare centinaia di milioni, se non addirittura miliardi di alberi in tutto il mondo. Se facciamo questo, il Cop26 a novembre può essere l'inizio della fine dei problemi del cambiamento climatico».

Momenti di tensione davanti al MiCo

Momenti di tensione tra forze dell’ordine e manifestanti davanti al Mico. I giovani stanno tentando da questa mattina di bloccare gli accessi al Mico con tre diversi blocchi stradali. «I leader globali, rinchiusi nei palazzi blindati della Precop che si sta per svolgendo qui a Milano, stanno discutendo in maniera troppo lenta e poco incisiva, su conversione energetica e clima», hanno scritto sui social i ragazzi del Lume, laboratorio universitario metropolitano, spiegando quella che chiamano ’ostruzione a Draghi’, vale a dire i motivi dietro ai blocchi stradali attuati intorno al Mico. Sugli striscioni si legge: ““Fatti non parole”. E ancora: “Struzzi nascondono la verità pur di non cambiare sistema economico”. Attesa in piazza anche l’attivista svedese Greta Thunberg per un discorso.