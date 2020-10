Clima e ambiente, il semaforo dei gestori di Lgim per mille aziende quotate

Gli impegni europei

Sul fronte oil&gas, vengono evidenziati gli impegni dei gruppi europei. «Tutte le major petrolifere europee hanno annunciato obiettivi di zero emissioni nette – viene rilevato nel report Lgim –. Questi includono non solo le loro operazioni, ma anche l’uso dei loro prodotti (di gran lunga la più grande fonte di emissioni per l’industria), con Bp che pianifica di ridurre in modo significativo la produzione di petrolio e gas, ampiamente in linea con gli obiettivi climatici globali».

Un cambiamento notevole da parte di un settore che in anni recenti aveva ben altri obiettivi.