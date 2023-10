Clima e città, pubblicato il bando di gara per soluzioni su CO2, rifiuti e mobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato pubblicato il bando di gara di Climaborough, uno dei tre progetti scelti dalla Commissione Ue per sviluppare in 12 città europee soluzioni innovative a basso costo nella gestione dei rifiuti, l’energia verde e la mobilità sostenibile. La priorità è favorire ricette in grado di ridurre le emissioni CO2 nelle città che consumano il 65% dell’energia. Il progetto è finanziato dal programma di ricerca Horizon Europe (bando Horizon-Miss-2021) con un contributo di circa 11 milioni di euro: coinvolge 28 partner di 15 Paesi europei ed ha come coordinatore Anci Toscana.

Le 8 città coinvolte

In questa prima fase saranno coinvolte otto città ovvero Torino, Atene e Ioannina (Grecia), Differdange (Lussemburgo), Grenoble (Francia), Sofia (Bulgaria), Cascais (Portogallo) e Maribor (Slovenia).

Il nuovo bando vale 2,4 milioni di euro: saranno scelti fino a 16 progetti pilota, due per ciascuna delle 8 città; la partecipazione è aperta a qualsiasi operatore economico, che può presentare una domanda fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

Una sfida specifica per ogni città

Nel progetto, ogni città ha definito una sfida specifica, considerata centrale per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2030: Torino, Cascais e Maribor lavoreranno per migliorare la raccolta dei rifiuti tessili, Atene su energia ed edifici, Grenoble-Alpes per modellare l’impatto ambientale di un progetto di rigenerazione urbana, Differdange per produrre localmente il 100% dell’elettricità pulita, Sofia per ridurre il traffico nel centro della città, e infine Ioannina si concentrerà sulle acque reflue.

Il 30 ottobre è un passo importante per lo sviluppo di Climabourough: sarà infatti organizzato un workshop online per informare i potenziali candidati sulla procedura di gara.