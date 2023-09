Clima e diversificazione per l'energia in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha ragione Davide Tabarelli, nel suo articolo su Il Sole 24 Ore del 19 settembre, quando parla delle “mani sporche dell'Occidente”. I missili russi o sauditi che cadono sulle città ucraine o yemenite sono a tutti gli effetti finanziati, seppur indirettamente, da noi, che importiamo e consumiamo gli idrocarburi prodotti ed esportati da quelle che definisce “autocrazie dei fossili”.



La dipendenza italiana ed europea dall'importazione di idrocarburi provenienti da paesi che usano i proventi di questo commercio per imporre la loro visione e i loro valori con la guerra, ci pone dinanzi a un problema morale, oltre che strategico.



Le opzioni di diversificazione sono poche, specie per il gas: le quantità di GNL importabili da paesi amici, come gli USA, sono limitate, e spesso prodotte con metodi devastanti per l'ambiente, quali la frattura idraulica del terreno (“fracking”), saggiamente vietati in Europa. Gli altri fornitori ricadono probabilmente anche loro nella definizione di “autocrazie dei fossili”, come l'Azerbaigian, che proprio ieri ha lanciato una serie di bombardamenti nel Nagorno-Karabakh, il Kazakistan, l'Egitto, la Libia e diversi Paesi africani con cui l'Italia ha concluso accordi di approvvigionamento di gas in tempi recenti.



Per di più, sostenere lo sviluppo in questi paesi di grandi infrastrutture per l'esportazione di idrocarburi, GNL in particolare, rischierebbe di essere controproducente. La nostra domanda di gas è destinata a ridursi, e di molto: gli scenari forniti dagli operatori di rete (Snam e Terna) e quelli previsti dalle policy indicano che, rispetto al 2021, i consumi di gas in Italia caleranno fra il 23% e il 39% al 2030 per ridursi dell'80% al 2050. Nel frattempo, le grandi compagnie occidentali, spesso con garanzie pubbliche, realizzano in Europa e Africa infrastrutture per il GNL che non verranno utilizzate da noi, già nel medio termine, e andranno a unico beneficio di Cina, India e di paesi che hanno obiettivi di decarbonizzazione più lontani nel tempo.



L'articolo di Tabarelli è una veritiera descrizione del problema, non una proposta per risolverlo. L'alternativa proposta alla diversificazione, ovvero l'aumento della produzione nazionale di idrocarburi, non è percorribile. Il ruolo marginale della produzione nazionale (5% del gas e 8% del petrolio consumati in Italia nel 2022) non è dovuto solo a scelte politiche, ma al fatto che l'Italia e l'Europa sono povere di idrocarburi. In Italia, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le riserve di gas naturale certe, ovvero quelle sfruttabili, ammontano a circa 37 miliardi di metri cubi, cioè il 60% di quanto ha consumato il nostro Paese l'anno scorso. Questi volumi, sommati alle riserve probabili e le riserve possibili (cioè di sfruttamento difficile alle condizioni attuali e quindi a prezzi insensati), darebbero all'Italia un'autonomia di nemmeno due anni. Un discorso simile vale per il petrolio, le cui riserve certe (79 milioni di tonnellate), probabili (78 milioni) e possibili (51 milioni) equivalgono in tutto a circa tre anni e mezzo di consumi. Un po' poco per parlare di indipendenza energetica.