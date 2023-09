Clima e finanziamenti, un miliardo di dollari per le startup green

La sfida della CO2

La sfida delle riduzioni di emissioni di CO2 è globale: coinvolti enti, cittadini, grandi aziende. È una sfida ambiziosa e delicata perché la sensazione è che il tempo a disposizione per imprimere davvero una svolta al pianeta sia poco.

«Lo scopo specifico del finanziamento è proprio sostenere l’invenzione e la scalabilità di nuove tecnologie – conclude Pircher –. Stiamo investendo nella tecnologia necessaria per un’economia globale a zero emissioni, riducendo le emissioni in tutti i settori, compresi quelli più difficili da abbattere. Le tecnologie precedenti sono diventate la spina dorsale della nostra transizione, come le turbine eoliche, i pannelli solari e i veicoli elettrici. Investire nelle tecnologie pulite non è solo la mossa giusta dal punto di vista finanziario, ma è fondamentale per la transizione a zero emissioni».

Un miliardo per offrire quello che Hbsc definisce «un sostegno senza pari». Adesso la partita passa alle idee, alle startup in grado di far fare il salto di qualità a una situazione complessa.





Loading...