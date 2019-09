Clima e non solo: l’Assemblea Onu e la variabile Trump

GUARDA IL VIDEO / Greta debutta all'Onu, noi giovani saremo inarrestabili

Gli altri temi in agenda

Le azioni contro i cambiamenti climatici, ma non solo. Gli altri temi al centro dei lavori dell'Assemblea Onu sono la trade war, l'immigrazione, le azioni contro la povertà, l'energia, l'alimentazione, e la partecipazione delle aziende ai vari programmi per lo sviluppo. Denominatore comune è la domanda che si fanno i delegati dei 193 paesi Onu: ma che posizione hanno gli Stati Uniti su questo o quell'argomento. Con Trump, che più volte ha criticato il multilateralismo e il ruolo delle Nazioni Unite, è difficile da prevedere. Anche le considerazioni più ovvie non sono scontate con Trump, perché da un momento all'altro le posizioni americane possono cambiare. A colpi di tweet. Mosse da ragioni elettorali, più che da strategie politiche di lungo periodo, per lo più.

Trade war, niente accordo fino al 2020

Così, ad esempio, nelle ultime ore Trump si è rimangiato tutto il percorso fatto con la Cina per riallacciare i negoziati della guerra commerciale che tiene in scacco i mercati e i governi da oltre un anno. Il presidente ha detto che non prevede si arriverà a una pace con la Cina prima delle prossime elezioni. Tradotto: la trade war continuerà. I negoziati ad alto livello tra le due delegazioni sino americane che ripartiranno il prossimo 7 ottobre, alla luce di queste dichiarazioni, sembrano destinati al fallimento o a un niente di fatto. La delegazione di tecnici cinesi esperti di agricoltura che in queste ore avrebbe dovuto visitare i farmer del Montana e del Nebraska per parlare di alleanze, cooperazione e di acquisti agricoli, dopo le parole di Trump ha cancellato la missione.

Mercati nervosi, risale indice Vix

I mercati finanziari hanno risentito di questo ennesimo elemento di incertezza e hanno reagito con nervosismo e con un'ondata di vendite. L'indice Vix che misura “la paura” dei mercati finanziari, in poche ore è risalito oltre l'1%. Il lavoro diplomatico sulla trade war continua: in queste ore il segretario al Tesoro Steven Mnuchin incontra la controparte cinese per cercare di delineare delle strade da percorrere, che al momento appaiono tutte in salita.

La santa alleanza con Modi

Trump ha sorpreso poi molti, prima di arrivare qui a New York, in un evento elettorale in Texas insieme al primo ministro indiano Narendra Modi, davanti alla comunità indiano-americana. Una strana alleanza in chiave anti cinese. Modi ha detto che “non ha mai avuto un amico migliore di Trump”. E il presidente americano ha incassato il consenso elettorale degli indiano-americani, parlando di alleanze e di relazioni economiche da rafforzare tra i due paesi.