Clima e sostenibilità, Sofia Goggia diventa testimonial di Deloitte Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Consulenza e sport assieme per contrastare il cambiamento climatico e aiutare la sostenibilità. È l’obiettivo della collaborazione tra Deloitte Italia e Sofia Goggia, campionessa olimpica plurimedagliata di sci alpino (e fresca di vittoria il 17 dicembre nella Coppa del mondo a Sankt Moritz nonostante l’operazione alla mano subita il giorno prima) e nuova testimonial per la società attiva nella revisione contabile e nella consulenza alle aziende.

L’incontro tra Deloitte e lo sci

La collaborazione tra Deloitte Italia e Sofia Goggia segue la partnership siglata tra la stessa società di consulenza e la Fondazione Milano Cortina 2026. Un accordo quadriennale destinato a segnare il percorso che porterà il nostro Paese a ospitare i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Loading...

Mettere insieme le forze

La collaborazione tra Deloitte Italia e Sofia Goggia ha l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e responsabili nei confronti dell'ambiente, verso le persone facenti parte del network di Deloitte, i clienti e la società in generale. Un impegno che si aggiunge a quello ormai consolidato che Deloitte porta avanti da sempre nell'affiancare le aziende nel percorso di adozione di modelli di business sempre più sostenibili. «Avere in squadra Sofia Goggia – commenta Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia – rappresenta un valore aggiunto formidabile per tutto il nostro network. La vera sfida della nostra epoca è rappresentata dal contrasto al cambiamento climatico ed è per questo che abbiamo il compito di lavorare tutti assieme nella stessa direzione con le istituzioni, le imprese e le nostre persone. Siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nei confronti della comunità in cui operiamo, continuando a perseguire gli obiettivi di WorldClimate, la strategia globale con cui Deloitte si è impegnata a diventare un'organizzazione Net Zero con obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030».

L’obiettivo di invertire il trend

«Per il nostro network – dichiara Franco Amelio, Deloitte sustainability leader – è un grande motivo d'orgoglio avere come testimonial Sofia Goggia, personalità di spicco a livello sportivo e non solo per tutta l'Italia. Insieme, attraverso gesti concreti e una sensibilizzazione costante, siamo convinti di poter dare un contributo reale per invertire il trend e salvare il nostro pianeta. Rafforziamo così il nostro impegno nei confronti della sostenibilità, impegno che abbiamo ulteriormente consolidato attraverso la costituzione di una società benefit interamente dedicata ai temi del cambiamento climatico: Deloitte climate & sustainability (Dcs) che prevedrà l'ingresso di oltre 450 persone entro il 2025. Dcs costituirà un vero e proprio punto di riferimento sulla sostenibilità».

La condivisione di valori

«Sono particolarmente felice – aggiunge Sofia Goggia – di diventare testimonial di un network talmente importante come Deloitte, con cui condivido molti valori. Uniti possiamo farci promotori di comportamenti sostenibili, rispettosi e responsabili nei confronti dell'ambiente e del nostro pianeta. Assieme a Deloitte condivido quei valori profondi che stimolano l'impegno quotidiano, il rispetto reciproco e il lavoro di squadra per raggiungere i traguardi più ambiziosi. Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova le nostre montagne a tutte le latitudini, ciascuno di noi può fare la sua parte attraverso l'impegno quotidiano. Lo scioglimento dei ghiacciai e la nostra neve che si riduce sempre di più rappresentano un segnale allarmante di quanto sta accadendo».