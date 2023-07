Clima, eventi estremi: ecco come deve essere l’assicurazione

La polizza eventi atmosferici può prevedere l’inserimento di altre garanzie facoltative per coprire anche i danni derivanti dall’acqua piovana o da disgelo proveniente dalle grondaie occluse, i costi per rispettare gli obblighi vigenti imposti dalle autorità, le perdite in denaro o in beni per le attività di tipo professionale; i danni ai tendaggi da sole, alle vetrate e agli impianti esterni, ai pannelli solari e fotovoltaici; gli allagamenti e i danni per il gelo.

Analogamente, la garanzia può essere associata alla polizza RC Auto; in tal caso la Compagnia tutela il proprietario del veicolo dai danni subiti dal veicolo assicurato a causa di intemperie o condizioni climatiche eccezionali. In particolare, la garanzia permette di assicurare il valore dell’auto (o in generale di qualsiasi mezzo) da grandine, trombe d’aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazione, valanghe, slavine ed alluvioni. Terremoti ed eruzioni vulcaniche risultano, invece, tra i fenomeni naturali e non sono quasi mai coperti da questo tipo di garanzia.





Loading...