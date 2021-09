Clima, i giovani: «Chiudere le industrie basate su fonti fossili entro 2030»

Cingolani: «Documento molto buono»

«Sono stati approvati i messaggi chiave di un documento molto buono» ha commentato il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, alla plenaria di chiusura della Youth4Climate. Il ministro ha promesso che promesso che porterà le istanze dei giovani alla prossima Cop26 di Glasgow. Intantol documento finale dei circa 400 giovani riuniti al centro congressi MiCo sarà presentato il 30 settembre, quando partirà la pre Cop26, per cui arriveranno in città anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi - che per l’occasione incontrerà l’attivista Greta Thunberg intervenuta il 29 settembre - e il presidente della Repubblica, Sergio Repubblica. Previsto anche un videocollegamento del premier britannico Boris Johnson e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Al termine della conferenza stampa di presentazione del documento finale della Youth4Climate, è stato osservato un minuto di silenzio per gli attivisti per l'ambiente uccisi nel mondo. Alcuni delegati sono saliti sul palco con una striscione con disegnato sopra un albero con i nomi delle vittime e la scritta "Put Life in the Center Not Money &Power" (Mettete la vita al centro, non il denaro e il potere). L'attivista ugandese Vanessa Nakata ha detto dal palco «perché dobbiamo morire per difendere l'ambiente e la nostra terra?» e ha denunciato «l'aggressione di colonialismo, capitalismo e società patriarcale». Altri attivisti hanno ricordato le popolazioni indigene minacciate nei loro diritti dallo sviluppo senza regole. Alla presentazione del documento finale era presente anche Greta Thunberg, seduta in prima fila nella sala, che però non è intervenuta.