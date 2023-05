Clima, John Kerry invitato in Cina per colloqui su come affrontare il climate change

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inviato statunitense per il clima John Kerry ha detto mercoledì che la Cina lo ha invitato a visitare “a breve termine” il Paese per colloqui su come evitare una crisi globale del cambiamento climatico, anche se le relazioni diplomatiche tra i due maggiori emettitori di gas serra del mondo rimangono tese.

Gli Stati Uniti e la Cina devono lavorare insieme per affrontare il cambiamento climatico, ha detto Kerry in un’intervista a Reuters a margine di una conferenza sul riscaldamento globale a Berlino.



Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato l’incontro, ma i tempi restano da stabilire e alcune questioni devono ancora essere chiarite, ha affermato Kerry. La Cina, ad esempio, deve prima pubblicare il suo piano per ridurre le emissioni di metano e avanzare nella transizione dal carbone, ha aggiunto Kerry.

Riferendosi agli Stati Uniti e alla Cina, Kerry ha commentato che «le due maggiori economie, che contribuiscono maggiormente a questo problema, devono essere in grado di unirsi e lavorare per cercare di aiutarlo a risolverlo». Kerry ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero essere in grado di aiutare la Cina nella sua strategia sul metano, una politica che Pechino avrebbe dovuto annunciare l’anno scorso ma non lo ha fatto.