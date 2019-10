Clima, l’appello di Nava: «Dai privati serve di più» L'ex presidente Consob oggi <b/>direttore del dipartimento per la Stabilità finanziaria a Bruxelles: «Per l’emergenza ambientale e adeguarsi agli obiettivi di Parigi sul cambiamento climatico servono 250-300 miliardi di euro l’anno soltanto in Europa. Il pubblico non può fare tutto, spazi per il mercato» di Mara Monti

«I bisogni di investimenti per rispondere all’emergenza ambientale e adeguarsi agli obiettivi di Parigi sul cambiamento climatico sono stimati in 250-300 miliardi di euro l’anno soltanto in Europa. Il settore pubblico non può fare tutto da solo. Ecco che l’investimento privato diventa cruciale». Mario Nava direttore del dipartimento per la Stabilità finanziaria della Commissione Europea, e già presidente Consob, insiste sul connubio tra il mondo finanziario e l'emergenza ambientale «Il clima oggi è un elemento di rischio e in finanza big risk è sinonimo di big return», ha detto Nava parlando al Sole 24Ore a margine del XVII Pan European Banking Meeting, organizzato da Assiomforex.

La Commissione Europea, sotto l’impulso del vice Presidente Valdis Dombrovskis e il Parlamento si sono mossi e si stanno muovendo velocemente per adottare nuovi regolamenti a sostegno degli investimenti per l’ambiente. Non c'è il rischio che questi si trasformino in costi aggiuntivi e nuovi vincoli per le aziende e gli investitori?

Il principio che è stato adottato è di creare una struttura normativa che possa servire ad orientare l’investimento delle aziende e dei risparmiatori verso gli investimenti sostenibili. Sia chiaro, nessuno è obbligato ad adottare questi principi, ma se non lo fa deve dichiararlo. Per misurare l’impatto sull’ambiente abbiamo definito due benchmark, i quali fanno parte di uno dei tre regolamenti già approvati dal precedente Consiglio e Parlamento. Servono a guidare il risparmiatore nel calcolare il ritorno finanziario e la sua sostenibilità. Il primo benchmark riguarda l’adesione delle aziende agli obiettivi di Parigi mentre il secondo indicatore è di transizione ovvero misura i progressi nella direzione di tali obiettivi. In generale, gli interventi mirano al passaggio da una “intensive carbon economy” a una “low carbon economy”.

Il consenso che si sta creando attorno alle problematiche ambientali, in particolare tra i giovani, può aiutare ad accelerare i lavori?