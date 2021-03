Clima, l’emergenza esplode in una installazione interattiva

Un suono esprime i nostri comportamenti

La terza installazione offre la possibilità di interagire con “The Co2 Mixer”, una speciale consolle con un'interfaccia grafica animata che permette di identificare l'impatto energetico del singolo individuo sul pianeta in base al proprio stile di vita con l'intento di acquisire maggiore consapevolezza su tutte quelle ‘normali' attività quotidiane, responsabili delle emissioni di Co2. I mixer della consolle sono associati da un lato ad alcune macrocategorie di comportamento - dalle abitudini alimentari alla mobilità ai consumi domestici -, mentre dall'altro i controller sono abbinati sia all'impatto ambientale generato da specifici settori industriali, sia ai diversi scenari proposti dalle singole politiche ambientali. Grazie a uno speciale software per la sintesi audio, collegato a un algoritmo in grado di trasformare i parametri immessi in suoni, la combinazione di tutti questi elementi dà vita a una emotional sound palette che con l'interazione del visitatore genera un suono, ogni volta unico, più o meno armonico a seconda dei comportamenti selezionati nella consolle. L'intento è quello di stimolare il pubblico a riflettere sulla crisi climatica quale responsabilità collettiva, trasmettendo un senso di urgenza e la necessità di mantenere l'aumento della temperatura media globale sotto 1,5 gradi per evitare che la Terra raggiunga un punto di non ritorno.

Il clima visto dai satelliti dell’Esa

Il percorso espositivo chiude con “Planet Calls”, un grande wallpaper digitale ‘dipinto' da dati e immagini, realizzato grazie alla collaborazione con l’Agenzia spaziale europea che ha reso possibile l'utilizzo di preziosi dati e straordinarie immagini satellitari rilevate grazie al programma Copernicus, i cui satelliti ogni giorno scansionano il nostro pianeta in tempo reale per monitorare i diversi fenomeni ambientali. Il risultato è un'installazione che si propone di tradurre visivamente l'insieme di queste preziose informazioni scientifiche in una ampia visione cosmologica, mostrando al pubblico la correlazione storica tra l'aumento delle emissioni di CO2 generate dalle azioni umane, il conseguente riscaldamento globale e le ripercussioni in atto con il crescente manifestarsi di fenomeni ambientali quali inondazioni, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari, siccità e incendi.