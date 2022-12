Clima, l’Italia è fragile: più incendi e più alluvioni. Turismo, a rischio 17 miliardi

Agricoltura, rischia di ridursi il valore fondiario dei terreni

Non va certamente meglio per l’agricoltura, considerata una delle più vulnerabili agli effetti del clima a livello europeo: pur non essendo disponibili stime sugli impatti in corso, quello atteso nelle rese agricole è calcolato in «una riduzione del valore della produzione aggregata pari a 12,5 miliardi di euro nel 2050 che potrebbero aumentare fino a 30 miliardi» e in una possibile «progressiva perdita di valore fondiario dei terreni agricoli». Le stime variano tra un deprezzamento «dell’1-11% al 4-16% a fine secolo», anche se circolano anche previsioni più nere di «una perdita di valore del 10% dei valori fondiari per grado di aumento della temperatura».

Le 361 azioni settoriali di adattamento

L’ultimo capitolo è dedicato ai fondi potenzialmente disponibili (europei, nazionali e locali), alla governance dell’adattamento e alle 361 azioni settoriali di adattamento, per ciascuna delle quali è stata attribuito un giudizio di valore da basso ad alto rispetto ad alcuni criteri selezionati nell'ambito della letteratura disponibile (efficienza, efficacia, effetti di secondo ordine, performance in presenza di incertezza, implementazione politica). La maggior parte delle azioni (274, il 76% del totale) sono di tipo non strutturale (soft), seguite dalle 46 (il 13%) basate su un approccio ecosistemico (green) e da quelle infrastrutturali e tecnologiche (grey), che sono 41, ossia l'11% del totale. Le azioni soft sono distribuite omogeneamente su quasi tutti i settori, mentre la tipologia green prevale nel settore foreste. Le azioni di tipo infrastrutturale/grey sono più concentrate (in proporzione) nel settore energia. Dalla distribuzione delle relazioni reciproche tra le azioni emerge che l'agricoltura, gli insediamenti urbani, le foreste e le risorse idriche sono i nodi più significativi della rete. Quelli dove intervenire è più efficace.