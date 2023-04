Clima, dopo la pandemia le emissioni tornano a crescere dell’8,5%

Il peso dell’energia e dei trasporti

A incidere in maniera pesante per circa la metà delle emissioni nazionali di «gas climalteranti» ci sono i settori della produzione di energia che comunque registra nell’arco di 31 anni (dal 1990 al 2021) una riduzione del 21,8 per cento e quello dei trasporti. A diminuire anche il settore delle emissioni provenienti dal settore manifatturiero e delle costruzioni (il calo è nel primo caso del 37,2 per cento e nel secondo del 41,5).

Il settore dei trasporti contribuisce in maniera importante alle emissioni nazionali di gas serra: nel 2021 il settore ha contribuito complessivamente per il 24.7 per cento rispetto al totale nazionale di cui il trasporto stradale costituisce la fonte maggioritaria di emissioni (93 per cento del settore dei trasporti).

La prospettiva

Quanto agli scenari futuri il quadro è presto rappresentato. «Per il periodo dal 2013 al 2020, l’Italia ha rispettato gli obiettivi di riduzione assegnati, risultato dovuto sia alle politiche e misure adottate, sia ai diversi cicli di crisi economica, connessi alle dinamiche economiche globali - fanno sapere dall’Ispra -. Ma nello stesso periodo i settori trasporti e civile non mostrano riduzioni emissive significative». Non è tutto.

«Sebbene in questi settori negli anni a venire sono attese alcune riduzioni, queste risultano ancora troppo contenute portando l’Italia a rimanere al di sopra degli obiettivi per tutto il decennio 2021-2030 - proseguono dall’istituto -: secondo gli obiettivi proposti dalla Commissione europea, al 2030 le emissioni Effort sharing di gas serra dovrebbero ridursi del 43.7 per cento rispetto ai livelli del 2005, mentre i nostri scenari ci indicano una riduzione di meno del 30 per cento».

