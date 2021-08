Clima, Maersk investe 1,4 miliardi di dollari per otto maxi navi a biometanolo

3' di lettura

Maersk dà il via alla rivoluzione verde, con un ordine da 1,4 miliardi di dollari per otto maxi navi capaci di percorrere con emissioni zero anche le rotte transoceaniche, come quelle – oggi più che mai trafficate – su cui viaggiano le merci tra l’Asia, l’Europa e il Nord America. A costruirle sarà la sudcoreana Hyundai Heavy Industries.

La scelta della compagnia danese, la più grande del mondo nel segmento dei container, è caduta su motori ibridi, che possono funzionare sia con i tradizionali combustibili...