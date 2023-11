Clima, il mondo è fuori rotta: temperature globali in aumento di quasi 3 gradi a fine secolo

In molti ormai temono che la battaglia per «mantenere in vita l’obiettivo di 1,5 gradi» sia già stata persa e che lo scenario più realistico sia che il riscaldamento debba superare la soglia critica prima di tornare a scendere. Il rapporto Unep evidenzia che nei primi nove mesi del 2023 sono stati registrati 86 giorni con temperature superiori a 1,5 gradi, rispetto ai livelli preindustriali. Settembre 2023 è stato il settembre più caldo di sempre, con temperature medie globali superiori di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Per mano dell’uomo

Questo balzo delle temperature è solo in parte dovuto all’azione del Niño. Il fattore dominante sono le emissioni di anidride carbonica, che anziché scendere, non fanno che aumentare. Secondo Niklas Höhne, fondatore del NewClimate Institute e co-autore del rapporto Unep, «emerge ancora una volta un’enorme discrepanza tra dove vorremmo essere e dove siamo. A questo punto, le temperature medie sono già aumentate di 1,2 gradi e stiamo già vedendo danni significativi. Se arriviamo al doppio, si può immaginare che la minaccia sarà esiziale».

Il 14 novembre, un rapporto dell’Intergovernmental panel on climate change dell’Onu aveva prodotto risultati analoghi. Secondo gli attuali piani nazionali, le emissioni globali di gas serra sono destinate ad aumentare del 9% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2010. Dovrebbero al contrario diminuire del 45% per consentire di frenare l’aumento delle temperature a 1,5 gradi.

Il nuovo rapporto Unep mostra che la quantità di CO2 nell’atmosfera è aumentata dell’1,2% nel 2022, raggiungendo un nuovo record. Ritardare il taglio delle emissioni comporta la necessità di affidarsi in futuro a tecnologie di rimozione, che finora hanno dato un contributo limitato, sottolinea l’Unep.

Secondo Höhne, «se vogliamo fare sul serio, dobbiamo porre fine all’uso dei combustibili fossili». Obiettivo molto complicato, vista la dipendenza di grandi economie asiatiche, come Cina e India, dalla più sporca delle fonti fossili, il carbone. E vista la sua riscoperta perfino in Europa, per far fronte alla crisi energetica scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina.