Clima, Papa Francesco ai giovani: «Voi siete l’ultima generazione per salvarci»

«Oggi la nostra madre Terra geme e ci avverte che ci stiamo avvicinando a soglie pericolose. Voi siete forse l’ultima generazione che ci può salvare, non esagero». Lo ha detto Papa Francesco ai giovani economisti riuniti ad Assisi (Perugia), in un videomessaggio inviato a “ The Economy of Francesco”. «Alla luce di questa emergenza, la vostra creatività e la vostra resilienza implicano una grande responsabilità. Spero che possiate usare quei vostri doni - è l’auspicio del Papa - per sistemare gli errori del passato e dirigerci verso una nuova economia più solidale, sostenibile e inclusiva».

L’economia malata uccide, non siamo proprietari del creato

«L’economia malata che uccide nasce dalla supposizione che siamo proprietari del creato, capaci di sfruttarlo per i nostri interessi e la nostra crescita. La pandemia ci ha ricordato questo profondo legame di reciprocità; ci ricorda che siamo stati chiamati a custodire i beni che il creato regala a tutti; ci ricorda il nostro dovere di lavorare e distribuire questi beni in modo che nessuno venga escluso. Finalmente ci ricorda anche che, immersi in un mare comune, dobbiamo accogliere l’esigenza di una nuova fraternità», ha detto Papa Francesco nel videomessaggio. «Questo è un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità».

Si sono amplificate le disuguaglianze, qualcuno si è arricchito

«La pandemia del Covid-19 non solamente ci ha rivelato le profonde disuguaglianze che infettano le nostre società: le ha anche amplificate», ha detto ai giovani economisti il Pontefice. «Dall’apparizione di un virus proveniente dal mondo animale - ha proseguito il Papa -, le nostre comunità hanno sofferto il grande aumento della disoccupazione, della povertà, delle disuguaglianze, della fame e dell’esclusione dall’assistenza sanitaria necessaria. Non ci dimentichiamo che alcuni pochi hanno approfittato della pandemia per arricchirsi e chiudersi nella propria realtà. Tutte queste sofferenze ricadono in maniera sproporzionata sui nostri fratelli e sorelle più poveri».

Padre Fortunato: il suo appello ai giovani già accolto ad Assisi

«La partecipazione a The Economy of Francesco è stata forte e corale in presenza e in collegamento streaming», ha sottolineato padre Enzo Fortunato, responsabile della struttura informativa di Economy of Francesco. «Il Papa ha subito colto nel segno indicando nei giovani ’forse l’ultima generazione che ci può salvare, non esagero’. E ritornano in mente le parole che un anno fa proprio ad Assisi in piena pandemia Bergoglio volle consegnare all’umanità intera: fratellanza significa affrontare la tempesta insieme senza dimenticare gli ultimi». Padre Fortunato ha ricordato che «ad Assisi ci sono oltre 200 ragazze e ragazzi in ascolto e al lavoro per una nuova economia solidale e inclusiva. Tutto questo avviene alla vigilia della festa di san Francesco che è ricordata dal Parlamento italiano come giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Questo i giovani che non sono il futuro ma il presente lo stanno già vivendo. La sfida è diventata realtà».