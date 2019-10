Decreto clima, più fondi per la rottamazione delle auto

PER APPROFONDIRE / Il «bonus mobilità» per rottamare l'auto scende a 1.500 euro. Niente incentivi per i prodotti sfusi

Le prime misure concrete contenute nello schema di decreto rimangono quelle per incentivare la mobilità sostenibile, con il bonus mobilità da 1.500 euro per chi rottama auto fino alla classe Euro 3 (nelle bozze precedenti ci si fermava alle Euro 4) entro dicembre 2021 da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e di biciclette, anche a pedalata assistita. Il fondo dedicato potrà contare su 255 milioni complessivi: 5 milioni nel 2019, 125 nel 2020 e nel 2021. Fino a 10 milioni di euro l'anno nel 2020 e nel 2021 andranno a finanziare progetti sperimentali per il trasporto scolastico con mezzi elettrici, ibridi o non inferiori a Euro 6. Si prevedono inoltre azioni per la riforestazione e norme per velocizzare la pianificazione d'emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.